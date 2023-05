Terza età: Roma, nasce Auser rete nazionale Ets. Due nuove app e un cloud

È nata ufficialmente la Rete nazionale Auser Ets (ente del terzo settore). E’ questo il momento più significativo della conclusione della due giorni di lavori della Conferenza nazionale d’organizzazione che si è tenuta a Roma il 25 e 26 maggio. Alla presenza del notaio è stato letto e firmato l’atto costitutivo di Auser rete associativa nazionale Ets.

Un passaggio importante e strategico che renderà l’Auser più autorevole sul piano della rappresentanza. “Per rafforzarci, per permetterci di sviluppare le nostre attività, per radicarci ulteriormente tra le persone, la costituzione di Auser nazionale Ets nasce proprio per consolidare tali prerogative e in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo settore”, ha sottolineato il presidente nazionale, Domenico Pantaleo.

Auser rete nazionale Ets, la nuova associazione formata da Auser Aps e Auser Odv nazionali, sarà un connettore di relazioni e di politiche di tutto il corpo associativo. “Per noi rappresenterà altresì l’occasione straordinaria per realizzare nuove sinergie organizzative utili a reperire risposte, soluzioni e semplificazioni. Grazie alla nuova Rete avremo maggiore autorevolezza quando promuoveremo partenariati e protocolli di intesa con le Pubbliche amministrazioni e con soggetti privati, saremo in grado di monitorare e di indirizzare l’attività delle nostre associazioni, potendone anche valutare l’impatto sociale”, ha detto ancora Pantaleo.

Tra le novità in campo due nuove App che rappresenteranno strumenti di accesso, di semplificazione e di interazione con le volontarie e i volontari, con gli iscritti e con le persone che si rivolgono all’Auser a vario titolo. E un cloud Auser dove poter lavorare in rete con più facilità, avere accesso a documenti e materiali, lavorare in modo condiviso da remoto.