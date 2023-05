Giornata del sollievo: il 28 maggio il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche fa tappa a Milano. Solo il 18% dei bimbi bisognosi le riceve

Foto: Vidas

In Italia, dei 35mila minori che avrebbero bisogno di cure palliative, solo il 18% le riceve. Per questo, domenica 28 maggio, Giornata nazionale del sollievo, fa tappa a Milano il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, che sta mobilitando tantissime associazioni su tutto il territorio nazionale. A organizzare questa tappa sono Vodas e Fondazione De Marchi. Famiglie, operatori sanitari e volontari partiranno alle ore 11 da piazza Duomo per una pedalata simbolica nel cuore della città accompagnata da centinaia di palloncini bianchi. Obiettivo, sensibilizzare la comunità sul diritto a queste terapie, che garantiscono ai piccoli pazienti affetti da malattie croniche e inguaribili il diritto a non soffrire e la migliore qualità di vita possibile.

Il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche coinvolge oltre 200 volontari in tutta Italia ed è coordinato a livello nazionale dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus. L’iniziativa nasce proprio per promuovere il più possibile tra la cittadinanza e le istituzioni la conoscenza dell’argomento grazie a iniziative sportive e culturali. Per questo, oltre alla biciclettata, Vidas e Fondazione De Marchi, in collaborazione con Fondazione Maruzza, organizzano a Milano un’altra tappa del Giro per lunedì 6 giugno, dalle 8.30, presso l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli (via della Commenda 12). Si tratta di un convegno aperto a tutti, rivolto in particolare a medici, infermieri e specializzandi, intitolato “Cure palliative pediatriche: miti da sfatare, sfide da accogliere”.