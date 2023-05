Diocesi: Cuneo e Fossano, domani la Messa giovani con i partecipanti alla Gmg di Lisbona

È in programma per la serata di domani, sabato 27 maggio, nella cattedrale di Fossano la Messa giovani. Un’iniziativa, viene spiegato, che nasce “all’indomani dell’affidamento del nuovo cammino della diocesi di Cuneo-Fossano e a partire da due tradizioni delle diocesi. Nella diocesi di Fossano, negli anni passati, un’opera di annuncio era stata fatta dalle Messe vocazionali, mentre nella diocesi di Cuneo la Messa rock, in epoca pre-Covid, era diventata un appuntamento del cammino annuale”.

“La Messa giovani si mette sulla scia di questi due cammini – viene spiegato in una nota –, un’occasione di incontro ma soprattutto per lasciarci scavare e formare dalla Parola. Sarà celebrata nella solennità di Pentecoste, una festa che ci ricorda l’opera dello Spirito nella nostra vita, uno Spirito che ci chiede di metterci in movimento, uno Spirito che, come è scritto nel volantino, ci chiede di cogliere quell’attimo in cui la vita avanza, quell’attimo in cui accade la vita”.

La celebrazione eucaristica, con inizio alle 18, sarà presieduta dal vescovo Piero Delbosco che, al temine, consegnerà il mandato ai giovani che quest’anno vivranno l’esperienza della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Da circa un mese, in vista della Messa una quarantina di giovani hanno formato il coro accompagnati da una decina di strumentisti, iniziando le prove per animare con semplicità e cura la celebrazione.