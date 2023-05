Alluvioni Emilia Romagna: Caritas Prato, lanciata raccolta fondi per far fronte all’emergenza. Don Pacini (direttore), “situazione è ancora molto complessa”

La Caritas diocesana di Prato invita parrocchie, gruppi, associazioni e singoli fedeli a partecipare alla raccolta fondi per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. “Allo stato attuale la situazione è ancora molto complessa e le Caritas della Toscana chiedono di non fare raccolte di materiale, ma hanno lasciato ogni diocesi la possibilità di organizzarsi”, spiega don Enzo Pacini, direttore della Caritas di Prato, aggiungendo che “invitiamo chi volesse dare un contributo a farlo tramite i nostri canali. Quanto raccolto verrà destinato al sostegno dei progetti messi in campo dalle Caritas locali, già molto attive in questa difficile emergenza”.