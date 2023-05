Diocesi: Siracusa, sabato 27 maggio veglia diocesana di Pentecoste nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime con il mandato ai giovani che partiranno per la Gmg

Domani, sabato 27 maggio, alle 21, avrà luogo la Veglia diocesana di Pentecoste. L’arcivescovo mons. Francesco Lomanto presiederà la celebrazione eucaristica nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime con la partecipazione di tutte le parrocchie, delle associazioni e dei movimenti laicali, dei sacerdoti, religiosi, dei diaconi e dei fedeli. “Diventa necessario come comunità diocesana invocare il dono dello Spirito Santo – scrive l’arcivescovo – perché possiamo camminare insieme verso la santità, con il desiderio dell’incontro come lo è stato per Maria che in fretta si alzò per andare dalla cugina Elisabetta. Non vogliamo restare chiusi nelle nostre accoglienti e confortanti comunità ma vogliamo aprirci all’incontro, che come monito e dono dello Spirito ci spinge all’unità”. La diocesi fa anche sapere che l’arcivescovo consegnerà il mandato ai giovani che quest’estate parteciperanno la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona e ai giovani che parteciperanno alla Missione in Etiopia, “sentendoci amorevolmente sostenuti dalla presenza della preghiera di Maria, lei che orante attendeva il dono dello Spirito nel cenacolo”.