Pentecoste: Lucca, domani sera in cattedrale la veglia presieduta dall’arcivescovo Giulietti

Nella serata di domani, sabato 27 maggio, l’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, presiederà alle 21.30 in cattedrale la solenne veglia di Pentecoste. Nelle parrocchie della Città di Lucca (nel centro storico e nelle 6 dell’immediata periferia) – informano dall’arcidiocesi – non verranno celebrate le consuete messe festive del sabato, e ci sarà questa unica convocazione alla quale tutti sono invitati a partecipare.

La Pentecoste è il “battesimo” della Chiesa, e il dono dello Spirito – viene ricordato in una nota – è la fonte dell’unità nella diversità dei doni e dei carismi. Ed è pieno di significato il fatto che la veglia di Pentecoste in cattedrale sia un momento qualificante per le associazioni laicali che, con le loro specificità, hanno animato in questa settimana un Settenario di preghiera in vista della Pentecoste. Ma anche per il cammino che la Chiesa nella città di Lucca ha intrapreso, assieme all’arcivescovo, per una sempre maggiore integrazione delle attuali comunità parrocchiali del capoluogo, in vista di un nuovo soggetto ecclesiale costituito da un’unica articolata comunità parrocchiale cittadina.