Servizio civile universale: Apg23, 5 posti in Cile e Grecia per il Bando “Corpi civili di pace”

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato ieri il Bando di selezione per 153 volontari, tra i 18 e i 28 anni, da impiegare nei progetti per i Corpi civili di pace in Italia e all’estero; con la Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23) sono disponibili 2 posti in Cile e 3 in Grecia. Le candidature entro venerdì 30 giugno.

“Il Bando si colloca all’interno della sperimentazione dei Corpi civili di pace prevista dalla legge n. 147 del 2013 che ha istituito un contingente di Corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. L’avviso pubblicato dà l’avvio alla terza annualità della sperimentazione”, ricorda l’Apg23.

L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII partecipa al bando con il progetto “Corpi civili di pace 2022 – La protezione dei civili nei conflitti”, che prevede 5 posizioni disponibili, 3 in Grecia ad Atene e 2 nel sud del Cile a Valdivia.

“Il progetto esprime le peculiarità dell’intervento in zone di conflitto dell’associazione, che da oltre trent’anni con i volontari in Servizio civile all’estero denominati Caschi bianchi e Operazione Colomba, Corpo nonviolento di pace dell’ente, promuove esperienze di trasformazione nonviolenta dei conflitti a partire dalla condivisione diretta a fianco della popolazione civile vittima di violenza e di violazione dei Diritti Umani. In particolare i volontari presteranno servizio presso le sedi di Operazione Colomba a fianco delle popolazioni Mapuche nel sud del Cile e dei migranti ad Atene al fine di garantire protezione dei civili e il monitoraggio dei diritti umani. Il progetto ha una durata di 12 mesi e di 40 ore settimanali su 6 giorni di servizio”, spiega l’Apg23.

Potranno candidarsi tutti i giovani e le giovani dai 18 ai 28 anni, cittadini italiani, Ue o extra Ue regolarmente soggiornanti, compresi quanti hanno già svolto Servizio civile nazionale o universale. Per approfondire tutti i requisiti di ammissione vedasi l’articolo 2 del Bando.

La domanda dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Dolccp, accedendo esclusivamente con Spid di livello di sicurezza 2, entro e non oltre le 14 di venerdì 30 giugno 2023.

Info: e-mail caschibianchi@apg23.org; telefono 340 2241702.