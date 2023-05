Diocesi: Azione Cattolica Napoli, domani il Pellegrinaggio a piedi a Pompei “Beatamente in cammino, con Bartolo Longo profeti di speranza”

Domani, sabato 27 maggio, si svolgerà il Pellegrinaggio a piedi a Pompei, organizzato dall’Azione cattolica diocesana di Napoli. Si partirà alle 12.30 dalla basilica del Carmine, a Napoli, e l’arrivo è previsto al santuario mariano alle 20.30. L’arcivescovo prelato di Pompei, mons. Tommaso Caputo, accoglierà i pellegrini e l’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, che presiederà la celebrazione eucaristica, alle 21.30, nel piazzale San Giovanni XXIII del santuario.

Don Giuseppe Rinaldi, assistente ecclesiastico dell’Azione cattolica diocesana, e Maria Rosaria Soldi, presidente diocesana di Ac, dicono: “Come da storica tradizione, l’Azione cattolica di Napoli, in comunione con tutta la Chiesa diocesana, promuove e accompagna a vivere il Pellegrinaggio mariano a piedi a Pompei, cammino storico e ormai consolidato, espressione di una devozione mariana radicata”. Il logo è “Beatamente in cammino, con Bartolo Longo profeti di speranza”. Difatti, aggiungono don Rinaldi e Soldi, “quest’anno il pellegrinaggio si tiene nel pieno del cammino giubilare longhiano per i 150 anni dell’arrivo del beato Bartolo Longo a Pompei, facendo memoria della sua vita, segnata da una straordinaria esperienza caritativa e mariana, altamente significativa come quella del beato Bartolo Longo la ritroviamo nella figura della beata Armida Barelli, particolarmente cara all’Azione Cattolica e molto legata alla Madonna, anch’ella presenza generativa, modello di leadership femminile in ambito ecclesiale e sociale, tessitrice di grandi opere e pellegrina di speranza. Un uomo e una donna, due laici, due beati, due grandi testimoni di fede e di vita spesa seminando amore”.