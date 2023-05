Diocesi: Grosseto, sabato 27 maggio, pellegrinaggio mariano da Marrucheti a Campagnatico

Torna il pellegrinaggio mariano diocesano da Marrucheti a Campagnatico e l’appuntamento è per sabato 27 maggio, vigilia di Pentecoste. Lo fa sapere oggi la diocesi ricordando che “il cammino mariano a piedi ha coinvolto sempre un buon numero di persone” e che il tragitto – “naturalisticamente molto suggestivo” – è di 12 chilometri. Il pellegrinaggio è scandito dalla preghiera del Rosario, da tratti di silenzio e di meditazione, da canti. Il ritrovo sarà alle 16.30 a Marrucheti, da dove ci si metterà in cammino. L’arrivo a Campagnatico è previsto intorno alle 20. I pellegrini saranno rifocillati dai volontari della Pro loco nell’area retrostante la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista (Poggio Novo), poi alle 21 il vescovo Giovanni Roncari presiederà la Messa presso il santuario alla quale possono partecipare ovviamente anche quanti non hanno raggiunto il luogo a piedi. Ci sarà quindi un bus, con partenza alle ore 20 dal Seminario, per portare al santuario chi lo desidera e non ha mezzi propri. Per usufruire del servizio occorre prenotarsi telefonando in Curia (0564 29044). “E’ un’occasione che tutti siamo chiamati a prendere in considerazione come esperienza di comunità, per consegnare a Maria le fatiche, le speranze, i progetti, i bisogni di questa nostra Chiesa e del nostro territorio”, scrive la diocesi. (Per tutte le info, clicca qui).