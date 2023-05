Diocesi: Vittorio Veneto, domenica 28 maggio incontro degli operatori Caritas e “festa dei popoli” in cattedrale

Domenica 28 maggio, nel pomeriggio, gli operatori della Caritas di tutta la diocesi sono attesi in Seminario a Vittorio Veneto per un prolungato momento di ascolto e di scambio. La diocesi spiega in una nota che dopo il lavoro fatto nelle foranie per il cammino sinodale, tale assemblea sarà anzitutto l’occasione per una condivisione di quanto è emerso: sarà proprio il direttore della Caritas diocesana, don Andrea Forest, a cercare di rispondere alla domanda: “Verso quale Chiesa?”. Quale volto di Chiesa si aspettano e ci suggeriscono i poveri, ma anche gli operatori Caritas e tutti coloro che vi sono coinvolti? A suggellare la condivisione di don Andrea ci saranno anche due testimonianze di persone che, a vario titolo, hanno ricevuto aiuto da Caritas o vi hanno collaborato: potranno così offrire un punto di vista complementare a quello raccontato a partire dai lavori nei gruppi foraniali. L’intervento più importante e atteso sarà però quello di don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, che per l’occasione farà visita in diocesi. A conclusione dell’assemblea tutti i partecipanti saranno accolti in Cattedrale dove, alle ore 19, il vescovo Corrado Pizziolo presiederà la S. Messa. Quest’anno l’opportunità di condividere la celebrazione dell’Eucaristia con i vari gruppi etnici cattolici presenti in diocesi e l’Ufficio Migrantes che animeranno la liturgia, ricorrendo proprio il 28 maggio la solennità di Pentecoste e la “festa dei popoli”.