Diocesi: Bologna, domenica il card. Zuppi presiede la messa nel primo anniversario della morte di mons. Ernesto Vecchi

Domenica 28 maggio alle 11 nel santuario della Beata Vergine di San Luca, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, celebrerà la messa in suffragio di nons. Ernesto Vecchi nel primo anniversario della morte.

“Un anno fa – ha affermato il card. Zuppi – fu mons. Vecchi a impartire alla città e all’arcidiocesi la benedizione del mercoledì in piazza Maggiore con l’Immagine della Madonna di San Luca. Penso che quel momento abbia rappresentato per lui una grande gioia, perché ha significato l’unione fra le cose che amava di più: Maria e Bologna. Oggi lo ricordiamo e lo portiamo nel cuore ringraziando il Signore per avercelo donato”.