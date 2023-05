Sinodo: Ivrea, il 31 maggio in quattro santuari preghiera mariana in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria

Mercoledì 31 maggio, nella memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria, saranno quattro i santuari mariani della diocesi di Ivrea ad ospitare un momento di preghiera mariano in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi come suggerito dalla Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana.

L’iniziativa è promossa come occasione per “sensibilizzare il Popolo di Dio sull’importanza del processo sinodale e di porre sotto la speciale protezione della Madonna tutto il processo sinodale della Chiesa, in specie i lavori dell’Assemblea generale dei vescovi”.

“Per favorire la partecipazione dei fedeli a questo momento di preghiera che da sempre caratterizza la conclusione del mese particolarmente dedicato alla Vergine Maria – ha spiegato il vescovo Edoardo Cerrato –, ho chiesto ai rettori dei santuari di N. S. del Monte Stella in Ivrea, della Madonnina in Verolengo, della Madonna del Bosco in Ozegna, di S. Maria di Doblazio in Pont C.se di organizzare, ognuno nelle modalità e nell’orario che ritiene opportuni, l’incontro di preghiera”.

Alle 20 inizierà il momento di preghiera al santuario della Madonnina in Verolengo mentre alle 20.30 negli altri tre santuari. “Personalmente – ha comunicato mons. Cerrato – sarò nel santuario del Monte Stella, dove, come ogni anno in questa festa mariana, rinnovo la Consacrazione della diocesi al Cuore Immacolato di Maria”.