Papa Francesco: ha nominato arcivescovo metropolita di Buenos Aires mons. Jorge Ignacio García Cuerva

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Buenos Aires, in Argentina, presentata dal card. Mario Aurelio Poli e ha nominato arcivescovo metropolita di Buenos Aires mons. Jorge Ignacio García Cuerva, finora vescovo di Río Gallegos. Lo rende noto oggi il Bollettino della Sala Stampa vaticana.

Mons. Jorge Ignacio García Cuerva è nato il 12 aprile 1968 a Río Gallegos. Dopo aver completato gli studi di Filosofia e Teologia nel Seminario della diocesi di San Isidro, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 24 ottobre 1997. Ha ottenuto la licenza in Teologia, con specializzazione in Storia della Chiesa e in Diritto canonico, presso la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” e ha conseguito il titolo di avvocato all’Universidad Católica de Salta (Ucasal) in Argentina.

Ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale e parroco di Nuestra Señora de la Cava a Beccar; parroco di Santa Clara de Asís a Tigre; promotore di Giustizia nel Tribunale interdiocesano di San Isidro, Merlo-Moreno; vice presidente della Caritas diocesana; delegato diocesano della Pastorale carceraria e cappellano di diversi centri penitenziari della Provincia di Buenos Aires.

Il 20 novembre 2017 è stato nominato vescovo titolare di Lacubaza e Ausiliare di Lomas de Zamora, ricevendo la consacrazione episcopale il 3 marzo 2018. Il 3 gennaio 2019 è stato nominato vescovo di Río Gallegos.

Attualmente è membro del Dicastero per i vescovi e vicepresidente della Commissione internazionale di Pastorale carceraria (Iccppc).