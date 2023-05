Diocesi: Rossano-Cariati, il 27 maggio, a Corigliano, quinta tappa del Percorso diocesano “Sui passi del Concilio”

Si avvia verso la quinta e penultima tappa il Percorso diocesano “Sui passi del Concilio”, voluto dall’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise in occasione della celebrazione dei 60 anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Il prossimo appuntamento farà tappa nella Vicaria di Corigliano sabato 27 maggio alle ore 16.30, nella Parrocchia dei Ss. Leone e Nicola allo scalo dell’area urbana di Corigliano. L’incontro sarà moderato da don Giuseppe Ruffo, coordinatore del percorso, e vi prenderà parte anche l’arcivescovo. La tematica affrontata in questa nuova tappa riguarda la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo “Gaudium et Spes”. A relazionare sul tema sarà padre Onofrio Farinola, cultore di Pastorale del Creato ed Ecologia Integrale, che ha conseguito il Dottorato in Teologia Pastorale presso la Pontificia Università Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli. Attualmente è membro del Tavolo di Studi del Creato della Cei e del gruppo culturale EcoOne del Movimento dei Focolarini, nonché del tavolo di studio dei ricercatori scientifici degli scritti del magistero di don Tonino Bello.