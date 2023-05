Ordinariato Militare: Veglia di Pentecoste domani a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Saranno cresimati 70 militari provenienti da tutto il Lazio

Si svolgerà domani, sabato 27 maggio, alle ore 18, presso la Basilica di Stato di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma, la Veglia di Pentecoste, organizzata dai cappellani militari della X Zona Pastorale “Lazio”. A presiedere la celebrazione sarà l’Ordinario Militare per l’Italia, Santo Marcianò, il quale durante la celebrazione amministrerà il sacramento della Confermazione a 70 militari provenienti da tutto il Lazio. La celebrazione – informa l’Ordinariato Militare – sarà animata dal Rinnovamento nello Spirito Santo, che durante la quaresima ha svolto il “Seminario di Vita Nuova” presso la Chiesa del Comprensorio della Città Militare Cecchignola, preparando anche i cresimandi a ricevere il sacramento. “Ci prepariamo a rivivere questo momento di grazia per la nostra chiesa particolare e per i militari che riceveranno il sacramento della confermazione”, ha affermato il Decano della X Zona Pastorale, don Salvatore Nicotra, “soprattutto in questo momento che stiamo vivendo del cammino sinodale”.