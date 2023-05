Diocesi: San Marino-Montefeltro, il 28 maggio il XXIV Incontro di Solidarietà con il card. Zuppi

L’Associazione Carità senza Confini invita a partecipare al XXIV Incontro di Solidarietà che si terrà domenica 28 maggio, con inizio alle ore 16,30, presso il Teatro Concordia a Borgo Maggiore, nella diocesi di San Marino-Montefeltro, sul tema “L’Economia di Francesco. Per una economia giusta e sostenibile”.

Dopo i saluti del vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, il relatore sarà il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Alle ore 19,30, sotto i Portici di Borgo Maggiore, si svolgerà la cena di solidarietà, il cui ricavato, insieme a quello della lotteria e ai contributi degli sponsor finanzieranno i progetti del 2023: “Emergenza Terremoto – Aiuti a scuole in Turchia e Siria”; “Costruzione in Zambia di una Scuola di cucito”; “Sostegno a famiglie in difficoltà a San Marino e dintorni”.