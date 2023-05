Imprese: Ucid, domani a Bologna convegno “Comunicare l’orientamento al bene comune”

Sarà il convegno “Comunicare l’orientamento al bene comune per le imprese” a concludere domani, sabato 27 maggio alle 10 presso l’auditorium del Mug (Magazzini Generativi) di Bologna, il corso di formazione “Impresa e bene comune” promosso, nell’ambito del progetto Ucid Academy, dal Movimento Giovani dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti in collaborazione con il Centro Angelo Ferro di Genova. Interverranno Corrado Passera, ad di illimity Bank, Andrea Moschetti, presidente di Faac, Marco Tarquinio, editorialista di Avvenire, Fabio Storchi, presidente di Vimi Fasteners e Safiria Leccese, giornalista e conduttrice televisiva. Daranno il proprio indirizzo di saluto Gian Luca Galletti, presidente nazionale dell’Ucid e di Emilbanca, il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ed Enrico Montanari, presidente Ucid Emilia-Romagna, mentre il vicepresidente vicario dell’Ucid nazionale, Davide Viziano, introdurrà i lavori, coordinati da Benedetto Delle Site, presidente nazionale del Movimento giovani Ucid.

Al termine del convegno sarà Piergiorgio Marino, presidente onorario del Centro Angelo Ferro di Genova a consegnare ai corsisti dell’Ucid Academy gli attestati del corso “Impresa e bene comune”, svoltosi in modalità online nei mesi scorsi e che ha visto tra i propri docenti: mons. Gianni Fusco, docente di Teologia dogmatica presso l’Università di Roma Lumsa, Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata, Giovanni Ferri, professore ordinario di Economia e gestione aziendale, Management and Finance, Relazioni internazionali presso l’Università di Roma Lumsa, Giorgio Donna, già professore ordinario di Economia aziendale all’Università di Torino e al Politecnico di Torino, Luca Raffaele, direttore generale di NeXt – Nuova economia per tutti, Piergiorgio Marino, presidente onorario Centro Ferro, Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, e Marco Piccolo, amministratore delegato di Cosmetica Reynaldi.

Il corso, con l’obiettivo di dimostrare a livello teorico e operativo la coniugazione positiva tra l’attività d’impresa e la cura del bene comune, prende le mosse dal lascito del prof. Angelo Ferro, economista, imprenditore, changemaker, già presidente dell’Ucid nazionale che, in seno all’Associazione degli imprenditori e dei dirigenti d’azienda cattolici, istituì il Movimento giovani.