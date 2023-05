Pentecoste: Lecce, domani sera veglia diocesana in cattedrale con tre ordinazioni diaconali e l’ammissione al diaconato permanente

Preghiera e festa domani sera nella Chiesa di Lecce in cattedrale alle 20 dove l’arcivescovo Michele Seccia presiederà la veglia diocesana di Pentecoste. Durante la veglia ordinerà tre diaconi permanenti – Maurizio Giancane, Vinicio Russo e Pierpaolo Signore – e ammetterà al medesimo Ordine sacro, Mino Abenante. La veglia di Pentecoste con le tre ordinazioni diaconali e l’ammissione all’Ordine del diaconato permanente verrà trasmessa, a partire dalle 20, in diretta da Portalecce Tv sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Portalecce per la regia di Paolo Longo e il commento alla liturgia di Francesco Capoccia (su testi di don Vito Caputo).