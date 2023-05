Diocesi: Torino, don Giorgio Garrone nuovo rettore del Seminario

Don Giorgio Garrone, 56enne parroco a Bra, è stato nominato rettore del Seminario di Torino, la comunità che forma i sacerdoti dell’arcidiocesi. Lo ha annunciato ieri l’arcivescovo Roberto Repole, esprimendo – si legge in una nota diffusa oggi – grande riconoscenza al rettore uscente, don Ferruccio Ceragioli, che guidava il Seminario dal 2014 e in precedenza aveva prestato servizio come vicerettore, come rettore del Seminario minore e della Comunità propedeutica. L’arcivescovo ha anche ringraziato per il suo lungo servizio il vicerettore uscente don Antonio Sacco.

Mons. Repole ha annunciato anche la nomina del nuovo rettore della Comunità propedeutica, che forma i candidati all’ingresso in Seminario: ne assumerà la guida don Simone Sassi, 45 anni, viceparroco a Orbassano. Sostituirà don Alessandro Marino, che ha guidato la Propedeutica dal 2015 e per questo lungo servizio è stato salutato con molta riconoscenza dall’arcivescovo.