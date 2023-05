Sinodo: Svizzera, il 31 maggio in diversi santuari preghiera mariana in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria

Sono diversi i santuari elvetici ai quali la Conferenza dei vescovi svizzeri ha deciso di affidare per mercoledì 31 maggio, nella memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria, il momento di preghiera mariano in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi. Sono stati scelti in base alla loro influenza regionale o nazionale: Unsere Liebe Frau Einsiedeln (Einsiedeln, Canton Svitto), Notre-Dame de Bourguillon (Bourguillon, Canton Friburgo), Notre-Dame du Vorbourg (Delémont, Canton Giura), Notre-Dame de Valère (Sion, Canton Vallese), Notre-Dame de Lausanne (Lausanne, di Vaud) Maria Dreibrunnen (Bronschhofen, Canton San Gallo), Mater Misericordiae (Benediktinerkloster Disentis, Cantone dei Grigioni). Nella diocesi di Lugano, in Canton Ticino, i santuari coinvolti sono quelli della Madonna del Sasso (Orselina), della Madonna dei Miracoli (Morbio) e la cappella della Madonna delle Grazie in cattedrale (Lugano).

L’amministratore apostolico, mons. Alain de Raemy, presiederà alle 20.15 nella cappella della Madonna delle Grazie nella cattedrale di San Lorenzo la preghiera del Rosario. A Orselina sono in programma iniziative fin dalle 16.30 mentre a Morbio si terrà una processione dalla chiesa di San Giorgio con la preghiera del Rosario che avrà inizio alle 19.30, seguita dalla celebrazione eucaristica.