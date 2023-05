Diocesi: Fidenza, la Veglia di Pentecoste in cattedrale

“Perseveranti nella preghiera in attesa dello Spirito Santo”: questo il titolo della veglia di preghiera in vista della solennità di Pentecoste che sarà presieduta in cattedrale a Fidenza dal vescovo, mons. Ovidio Vezzoli, sabato 27 maggio alle ore 21. Quest’anno è previsto un programma per tutti i giovani della diocesi. Ritrovo presso l’oratorio di San Michele a Fidenza alle ore 19; seguirà la cena al sacco e al termine avranno luogo alcune attività introduttive alla veglia di preghiera. Alle ore 20.40 la partenza verso la Cattedrale.