Pentecoste: Ascoli Piceno, domani sera ad Arquata del Tronto veglia presieduta dal vescovo Palmieri

La diocesi di Ascoli Piceno vivrà nella serata di domani, sabato 27 maggio, la veglia in preparazione alla Pentecoste presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri. L’appuntamento, animato dalla Consulta delle aggregazioni laicali, si terrà a partire dalle 20 ad Arquata del Tronto. “Una scelta – spiegano dalla diocesi – dalle forti motivazioni di ricerca della comunione con una comunità e con un territorio della diocesi che presenta ancora alcune ferite. La diocesi ascolana è nel secondo anno del cammino sinodale e nell’ambito dei Cantieri di Betania, proprio il Quarto Cantiere scelto si occupa della ricostruzione delle relazioni ‘crollate’ nel contesto dei territori colpiti maggiormente dal sisma”. Per questo la veglia di Pentecoste rappresenta un ponte ed un segno di prossimità per le popolazioni del territorio.

Il raduno e l’inizio della veglia è fissato presso la chiesa del SS. Salvatore di Borgo di Arquata da dove partirà la marcia comunitaria verso Arquata; qui il vescovo Gianpiero Palmieri presiederà la celebrazione eucaristica nel corso della quale sarà amministrato ad alcuni giovani della diocesi il Sacramento della Confermazione e si terrà l’Admissio agli Ordini sacri di due candidati al diaconato permanente.