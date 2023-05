Diocesi: Piacenza, stasera la messa presieduta dal vescovo in vista della Pentecoste

Oggi, venerdì 26 maggio alle 20.45, a pochi giorni dalla Pentecoste, in cattedrale a Piacenza è in programma la messa presieduta dal vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, a cui sono invitati sacerdoti, religiosi e diaconi, Consigli di Comunità pastorale, associazioni, gruppi, movimenti e nuove comunità presenti in diocesi.

“Lo Spirito – scrivono nella lettera d’invito il vicario generale, don Giuseppe Basini, e il vicario per il coordinamento degli Uffici pastorali, don Paolo Cignatta, come riporta il settimanale diocesano Il nuovo giornale – rinsalda i vincoli della carità ecclesiale e ci invia ad essere nel mondo annunciatori del Vangelo di Cristo Gesù”.

“Sarà l’occasione – proseguono – per sperimentare la bellezza ‘dell’unità nella differenza dei carismi’ e per riprendere con fiducia il cammino della Consulta delle aggregazioni laicali interrotto all’inizio della pandemia. Come ha affermato Papa Francesco: ‘Rappresentate una forza missionaria e una presenza di profezia che ci fa ben sperare per il futuro’”.

Oggi, 26 maggio, è anche l’anniversario di ordinazione sacerdotale di mons. Cevolotto, divenuto prete nel 1984.