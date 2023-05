Musica: Puglia, da oggi a domenica tre concerti diretti da mons. Frisina a Monopoli, Bitonto e Palo del Colle

“Tra Cielo e Terra – Concerto meditazione per soli, coro e orchestra”. Questo è il nome del progetto musicale che porta in scena 3 concerti diretti da mons. Marco Frisina questa sera alle 20 nella basilica Madonna della Madia di Monopoli, domani 27 maggio alle 20 nella basilica pontificia Santi Medici di Bitonto e domenica 28 maggio alle 20 in piazza Santa Croce a Palo del Colle. L’evento è patrocinato dal Consiglio regionale della Puglia, dalle diocesi di Bari-Bitonto e Conversano- Monopoli e dai Comuni di Monopoli, Bitonto, Palo del Colle e Putignano, partecipano all’organizzazione anche l’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi), la Fondazione Ghirotti Onlus e Tv2000, che trasmetterà l’evento in differita. Si esibiranno il coro della diocesi di Conversano-Monopoli “Madre dell’Unità”, che celebra 15 anni dalla sua fondazione, la corale della basilica santuario dei Santi Cosma e Damiano di Bitonto, la cui parrocchia festeggia 60 anni e 30 anni la Fondazione Santi Medici, il Coro&Orchestra “Nicola Vitale” di Putignano, a 25 anni dalla fondazione, e la corale “Santa Scorese” di Palo del Colle, in occasione della solennità della Pentecoste a cui la parrocchia della Spirito Santo è dedicata. L’iniziativa vuole ricordare Vittorio Bari, artista pugliese scomparso 11 anni fa e interprete del musical “La Divina Commedia – Opera” musicato da mons. Frisina.