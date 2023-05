Diocesi: Padova, domenica tre ordinazioni sacerdotali

Padova, tre nuovi sacerdoti (Foto diocesi)

La Chiesa di Padova è in festa domenica 28 maggio, solennità di Pentecoste, per l’ordinazione presbiterale dei tre diaconi del seminario: Loris Bizzotto, Ivan Catanese, Francesco Trovò. L’appuntamento è alle ore 16 in basilica Cattedrale, a Padova. La diocesi informa che la celebrazione dell’ordinazione presbiterale presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, sarà trasmessa anche in diretta televisiva sul canale 17 del digitale terrestre (Telechiara) e sulla homepage del sito della diocesi di Padova.