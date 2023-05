Austria e Alto Adige: tremila eventi in 700 edifici di culto per la “Lunga notte delle chiese” del 2 giugno

Quali chiese della mia zona parteciperanno effettivamente alla “Lunga notte delle chiese” del prossimo 2 giugno, e cosa viene offerto esattamente? Una risposta comoda e aggiornata a questa domanda è fornita dall’app della chiesa austriaca “Glauben.Leben” (Credere.Vivere), che è stata appositamente aggiornata. L’app offre indicazioni precise su tutti i circa 3.000 eventi in oltre 700 località in Austria e Alto Adige, con informazioni dettagliate sulle rispettive chiese, varie opzioni di ricerca e filtro e una funzione di navigazione. L’ultima versione dell’app può essere scaricata gratuitamente dai normali app store e dal sito web www.glaubenleben.at. “Il nostro obiettivo è dare alle migliaia di utenti dell’app un compagno digitale attraverso la ‘Lunga notte’”, ha sottolineato Paul Wuthe, direttore del dipartimento media presso la Conferenza episcopale austriaca. Oltre alla funzione “Lunga notte”, l’app offre anche un “foglio del calendario liturgico” informativo, informazioni sui rispettivi onomastici o santi del giorno, un calendario delle funzioni in tutta l’Austria e una funzione di preghiera. Quest’anno saranno molto vari i programmi locali nelle chiese partecipanti. Gli eventi previsti copriranno tutto l’arco temporale della manifestazione. Il versetto biblico del Libro della Sapienza dell’Antico Testamento, che è il motto della “Lunga notte”, si adatta a questa fiducia: “La notte segue il giorno, ma la malvagità non trionfa sulla sapienza” (Sap 7,30). Tutte le 17 denominazioni cristiane rappresentate nel Consiglio ecumenico delle Chiese in Austria (ÖrkÖ) sostengono il progetto. Sono coinvolte tutte le diocesi territoriali dell’Austria e la diocesi di Bolzano/Bressanone.