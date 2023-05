Alluvioni Emilia Romagna: Cisom, al servizio della popolazione colpita. Al via campagna raccolta fondi straordinaria

Prosegue il lavoro dei volontari del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta-Cisom nel fornire aiuti e sostegno alla popolazione colpita dall’alluvione in Emilia-Romagna. Le squadre di volontari sono sul posto con idrovore e mezzi movimento terra per prestare soccorso alla popolazione. Uomini e donne volontari provenienti dai Raggruppamenti Cisom Umbria, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna si sono uniti sul campo per affrontare questa difficile situazione.

Inoltre, il Cisom ha lanciato una campagna di raccolta fondi straordinaria intitolata “Emergenza in Emilia: aiutiamo la popolazione colpita dalle alluvioni ed esondazioni” con l’obiettivo di sostenere gli sfollati che stanno affrontando enormi difficoltà in questo momento. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, sarà di grande aiuto per fornire assistenza e supporto alle persone colpite da questa catastrofe naturale.

È possibile donare attraverso il modulo online presente sul sito web del Cisom.

“L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna ha causato danni considerevoli e messo a dura prova la popolazione. I volontari del Cisom hanno risposto prontamente alla chiamata, mettendo in campo tutta la competenza maturata negli anni, nelle più grandi emergenze nazionali e internazionali. Sono stati coinvolti attivamente nel coordinamento con le autorità locali, le Forze dell’Ordine e altri enti di soccorso, contribuendo a ottimizzare gli sforzi e a garantire una risposta efficace e tempestiva. I nostri volontari sono sul campo per assicurare una risposta non solo efficace ma anche umana e di vicinanza alle necessità più urgenti della popolazione colpita”, ha dichiarato il delegato straordinario Cisom, Benedetto Barberini.