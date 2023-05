Pentecoste: Andria, domani sera la veglia con presentazione della sintesi del cammino sinodale. Mons. Mansi amministrerà la Cresima ad alcuni adulti

È in programma nella serata di domani, sabato 27 maggio, la veglia di Pentecoste che il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, presiederà presso il santuario SS.mo Salvatore.

“La solennità di Pentecoste – viene ricordato in una nota della diocesi – conclude il tempo pasquale e celebra la nascita della comunità ecclesiale. La festa di Pentecoste ci aiuta a ricordare che amore, concordia, unità fioriscono laddove la libertà di ciascuno si lascia illuminare da colui che il Padre ci dona”.

La Chiesa diocesana di Andria si ritroverà alle 20 presso il santuario SS.mo Salvatore; dopo la presentazione della “sintesi e delle prospettive del cammino sinodale diocesano” da parte del vicario generale, don Mimmo Basile, avrà inizio la veglia di preghiera durante la quale il vescovo amministrerà il Sacramento della Confermazione ad alcuni adulti. Il momento di preghiera sarà trasmesso in diretta Tv su Tele Dehon, canale 19.