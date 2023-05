Scuole paritarie: Kaladich (Fidae), “parole Valditara ci spingono a lavorare ancora meglio e ci fanno sperare in effettiva parità”

“Sentire un ministro dell’Istruzione che garantisce il suo impegno affinché la scuola pubblica venga realizzata senza alcuna distinzione senza percorsi di serie A e di serie B ci incoraggia a proseguire per strada intrapresa da qualche anno e ci spinge a preparare con un impegno nuovo il prossimo anno scolastico”. Così Virginia Kaladich, presidente della Fidae, commenta le parole di Valditara che oggi a Bari ha voluto ribadire il suo impegno per le scuole paritarie. “L’on. Valditara, fin dal suo insediamento, ha fatto delle promesse importanti, promesse che sono state già mantenute, come quella di voler destinare parte dei fondi del Pnrr anche ai nostri istituti e che fanno ben sperare affinché avvenga finalmente il completamento della legge 62 del 2000 e le paritarie abbiano la dignità che meritano”. Da Kaladich la conferma dell’impegno della Fidae per la tutela dei minori e dei vulnerabili “in linea con quanto detto dal presidente della Cei, il card. Zuppi, nelle conclusioni della 77ª Assemblea generale dei vescovi, e che in maniera molto pratica per noi significherà continuare con il percorso di approfondimento e di sensibilizzazione rivolto ai docenti sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e poi con la piena applicazione del protocollo Cei”.