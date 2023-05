Diocesi: Fermo, sabato 27 maggio in cattedrale Veglia diocesana di Pentecoste con l’arcivescovo insieme ai movimenti e alle aggregazioni laicali

La Pentecoste è la festa che conclude il tempo pasquale e celebra la nascita della Chiesa. In vista di questa solennità, l’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio invita tutta la comunità diocesana a vivere in cattedrale la Veglia di Pentecoste alle ore 21 di sabato 27 maggio. La liturgia da lui presieduta – informa la diocesi – è stata preparata insieme con le associazioni, i movimenti e le aggregazioni laicali della diocesi di Fermo. Un momento di attesa e di lode che vedrà i fedeli riuniti col proprio vescovo in un clima di comunione e preghiera.