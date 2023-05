Pentecoste: messaggio Comece e Kek dedicato alla guerra in Ucraina, “possa lo Spirito di Dio illuminare le menti di coloro che cercano la violenza”

“Preghiamo per la giustizia e la pace, affidiamoci insieme con umiltà e speranza allo Spirito di Dio che trasforma e riconcilia tutti. Possa lo stesso Spirito illuminare le menti di coloro che cercano la violenza e dare loro ‘un cuore di carne’ (Ez. 36,26). Possano i piedi di tutti essere guidati sulla via della giustizia, della verità, della riconciliazione e della pace”. E’ il messaggio dedicato in maniera particolare alla guerra in Ucraina che i presidenti della Comece e della Kek, mons. Mariano Crociata e il Rev. Christian Krieger, hanno diffuso oggi in occasione della Pentecoste. “Proprio come la comunità cristiana primitiva faticava a trovare risposte ai problemi che si trovava ad affrontare”, scrivono i responsabili dei due organismi, “così i cristiani oggi lottano con le sfide di un mondo profondamente ferito dalla violenza, dalla disuguaglianza e dalla divisione. Mentre infuria la brutale guerra contro l’Ucraina, la crisi umanitaria continua. Anche le conseguenze sociali e politiche, insieme alle disuguaglianze economiche, continuano ad emergere, esponendo la polarizzazione e la frammentazione delle nostre società”. “Tuttavia, proprio come i discepoli della chiesa primitiva erano ripieni dello Spirito Santo – fanno riflettere Comece e Kek – così i cristiani oggi sono ripieni e guidati dallo Spirito”. Lo testimoniano i tanti “segni dello Spirito di Dio che vive e opera nelle nostre vite” come ad esempio, il sostegno delle chiese ai rifugiati. In questo modo, le chiese “rispondono ai bisogni umanitari in Ucraina, esprimono solidarietà alle vittime di questa tragica guerra e lavorano attivamente per la pace nel continente”. L’invito è dunque ad essere “aperti a ricevere lo Spirito Santo” il cui “potere può guarire e riconciliare l’umanità e trasformare la società”. “Possa il messaggio di Pentecoste – è l’auspicio finale – ispirare anche coloro che hanno responsabilità politiche in Europa, affinché le loro decisioni siano guidate da saggezza, integrità e compassione al servizio del bene comune di tutti”. Per la Pentecoste, Comece e Kek invitano martedì 6 giugno ad una “preghiera ecumenica per la pace e l’unità dei cristiani” che si terrà al Parlamento europeo dalle 8 alle 9. Ci sarà una riflessione offerta dal prof. Tomáš Halík, presidente dell’Accademia cristiana ceca con gli interventi di mons. Mariano Crociata, Presidente della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece), e del Rev. Christian Krieger, Presidente della Conferenza delle Chiese europee (Kek).