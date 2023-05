Alluvioni Emilia Romagna: Bardelli (Compagnia delle Opere), “nostra ferma intenzione fare ogni sforzo per offrire a tutte le persone colpite”

“È nostra ferma intenzione fare ogni sforzo per offrire a tutte le persone colpite da questa emergenza sostegno economico, pratico e operativo per agevolare la ricostruzione delle case, delle fabbriche e delle infrastrutture”. E’ quanto assicura Guido Bardelli, Presidente di Compagnia delle Opere, associazione imprenditoriale italiana d’ispirazione cattolica, direttamente legata al movimento Comunione e Liberazione, in una lettera diffusa oggi alla stampa in merito alla raccolta fondi attivata per l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. “Le immagini che hanno invaso le nostre case, i nostri luoghi di lavoro non ci lasciano indifferenti”. “Quelle terre devono tornare a vivere il prima possibile. È il tempo adesso dell’aiuto e della concordia e colpisce positivamente lo spirito di fattiva collaborazione tra autorità locali – in primis la Regione Emilia-Romagna e il Governo. È questo lo spirito giusto per affrontare tragiche emergenze come questa. Verrà il tempo per capire e comprendere se vi sono stati errori nel passato. La lezione che dobbiamo cogliere, e speriamo che sia l’ultimo campanello d’allarme necessario perché già tanti sono suonati in passato, è quello di tornare a curare – veramente – i nostri territori”. Bardelli elenca a fianco delle drammatiche immagini anche “i gesti che ci riempiono il cuore: i tantissimi ragazze e ragazzi – studenti delle superiori e universitari- che, armati di pala e stivali aiutano a pulire le strade e a liberare le case”. Un popolo che si sta spendendo per salvare il territorio e i suoi abitanti. “Non ho potuto non rimanere profondamente colpito da questa testimonianza semplice di operosità piena di speranza nel futuro che aspetta quelle terre”, scrive Bardelli. “Dobbiamo aiutare a far tornare quel “sole” che i romagnoli attendono. Sole di speranza e di concreta azione. Nel vivere questo gesto di aiuto sono certo che scopriremo ancora di più le motivazioni che ci legano con passione alle nostre imprese e ai nostri uffici. Vi invitiamo a partecipare alla raccolta fondi organizzata dagli amici di Cdo Emilia-Romagna. Grazie in anticipo per quello che potrete fare”.