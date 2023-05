Pentecoste: Novara, domani a Boca incontro diocesano di movimenti e associazioni e veglia di preghiera presieduta da mons. Brambilla

È in programma nella serata di domani, sabato 27 maggio, la veglia di Pentecoste che il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, presiederà presso il santuario di Boca. Sarà – si legge in una nota – “un momento per celebrare insieme la solennità e affidare il cammino della Chiesa novarese allo Spirito Santo”.

La veglia, con inizio alle 21, sarà preceduta nel pomeriggio dall’incontro diocesano dei movimenti e delle associazioni laicali sul tema sinodale “Ascoltare, condividere e orientarsi”. L’appuntamento prenderà il via alle 16.45 con l’accoglienza nella cripta del santuario. Poi, dopo un momento di preghiera, sarà presentato il tema dell’incontro che introdurrà i lavori di gruppo. Alle 18.45 l’assemblea conclusiva prima della cena.