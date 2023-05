Diocesi: Caritas Firenze, al via la mostra con foto di 2 liceali che raccontano attraverso 8 volti altrettante storie di povertà

(Foto: Caritas Firenze)

Otto volti, otto storie: Doina, Benedict, Claudio, Stefania, Rohan, Tomasz, Vittorio e Claudia sono alcuni ospiti delle strutture Caritas e i protagonisti degli scatti di Pietro Cassini e Fabio Marsala. I due ragazzi, al quinto anno del liceo classico “Niccolò Machiavelli” di Firenze leggendo i dati del report della Caritas sono restati impressionati dai dati e hanno deciso di provare a dare un volto alle povertà che si nascondono dietro dei semplici grafici realizzare un progetto fotografico che rendesse protagoniste le persone che, per vari motivi, si sono ritrovate a dover chiedere aiuto a Caritas. Il progetto è iniziativa Young Caritas Firenze ed è già pronto per trasformarsi in una mostra fotografica itinerante che verrà ospitata fino al 10 giugno all’interno del liceo Machiavelli. Dal 15 al 30 giugno sarà alla Biblioteca Luzi e dal 4 al 14 luglio presso Villa Arrivabene nel Quartiere 2.

“Sono davvero orgoglioso della realizzazione di questo progetto perché è frutto dell’inventiva e dell’entusiasmo di due ragazzi – dice Riccardo Bonechi, direttore di Caritas Firenze –. L’ascolto in classe di dati relativi alla povertà territoriale ha suscitato in loro la volontà di andare oltre i numeri, provando a immaginarne un volto e una storia. L’augurio che faccio a nome della Caritas di Firenze è che questa iniziativa diventi una forza motrice di curiosità ed estrosità per i giovani, affinché siano consapevoli di avere qui uno spazio a misura delle loro idee, in cui possono crescere e sperimentarsi in azioni concrete, mettendo in pratica quella creatività di cui ha parlato anche Papa Francesco in occasione dei 50 anni di Caritas Italiana”.