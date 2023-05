Sinodo: Avezzano, il 31 maggio fiaccolata e messa al santuario di Pietraquaria presieduta da mons. Massaro in preparazione alla XVI Assemblea generale

Mercoledì 31 maggio, nella memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria, il vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, presiederà la celebrazione eucaristica presso il santuario della Madonna di Pietraquaria ad Avezzano rispondendo all’invito della segreteria generale della Cei a coinvolgere tutte le comunità parrocchiali nella preghiera per accompagnare la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi.

La messa sarà preceduta da una fiaccolata con inizio alle 20.30; sarà – spiegano dalla diocesi di Avezzano – “un momento di preghiera per sensibilizzare il popolo di Dio sull’importanza del processo sinodale e porre sotto la speciale protezione della Madonna tutto il processo sinodale della Chiesa, in specie i lavori dell’Assemblea generale dei vescovi”.