Sanità: Levialdi Ghiron (rettore Univ. Tor Vergata), “fondamentale collegamento università-ospedale”

“Il collegamento tra università e ospedale è molto importante: consente una stretta simbiosi tra aspetti assistenziali, di ricerca, clinici e didattici. E tutto questo rappresenta un punto di forza per le attività di sperimentazione che si svolgono”. Lo ha affermato Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, all’evento nazionale Grandi ospedali, organizzato da Koncept a Roma presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata per il Policlinico Tor Vergata.

“Mettendo a sistema le competenze di grandi strutture ospedaliere, la possibilità di realizzare dei benchmark, da offrire anche alle altre strutture sul territorio, rappresenta un aspetto importante di questi eventi. La capacità di queste strutture di sperimentare nuove soluzioni tecnologicamente avanzate è un valore da mettere a sistema e condividere con strutture più piccole che non avrebbero queste possibilità – aggiunge il rettore –. La capacità che hanno le grandi realtà, anche di fare open innovation coinvolgendo una serie di stakeholder dal mondo esterno, permette una spinta innovativa in più settori. Come ad esempio nei dispositivi medici: nell’ambito sanitario possono avere ampia gamma di possibilità di sperimentazione ma poi vanno ad alimentare anche altre filiere, portando benefici a tutta la collettività”.