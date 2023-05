Diocesi: Prato, dopo trent’anni Claudio Cerretelli lascia la direzione dei Musei. Al suo posto Veronica Bartoletti

(Foto: diocesi di Prato)

Dopo trent’anni Claudio Cerretelli lascia la direzione dei Musei diocesani di Prato, al suo posto è stata nominata Veronica Bartoletti. L’incarico di Cerretelli, tra i massimi esperti della storia pratese, inizia nel 1992 e con lui il Museo dell’Opera del Duomo cresce e amplia i propri spazi espositivi fino a diventare uno dei centri culturali più importanti della città. “È stata una esperienza molto bella – ha commenta Cerretelli – ma soprattutto è stata una esperienza di collaborazione con tanti enti e istituzioni cittadine che hanno contribuito insieme a noi non solo al miglioramento del Museo, ma anche alla diffusione della conoscenza in città e fuori città del nostro patrimonio artistico”.

A fine maggio Cerretelli, 67 anni appena compiuti, andrà in pensione e per i prossimi due mesi affiancherà la neo direttrice in modo da compiere un graduale passaggio di testimone. Bartoletti, 42 anni, è laureata in storia dell’arte all’università di Siena e ha un dottorato in conservazione dei beni culturali, è vice presidente di Prato Cultura, la cooperativa che dal mese di gennaio si occupa della gestione del Museo, ed è madre di due figli. “Mi appresto a iniziare questo incarico con grande emozione e con grande senso di responsabilità – ha dichiarato Bartoletti – sono molto onorata perché i Musei diocesani, in particolare il Museo dell’Opera del Duomo, sono delle istituzioni importanti per la città”. La nuova direttrice annuncia subito il primo impegno del suo mandato: “Questo Museo non ha niente da invidiare agli altri musei, qui ci sono nomi importanti della storia dell’arte in tutti i periodi, da Donatello a Filippo Lippi, quindi lavoreremo ancora di più sulla comunicazione perché vogliamo far capire a pratesi e turisti che qui ci sono dei capolavori che gli aspettano”.

La nomina della direzione ai Musei diocesani è stata decisa dal vescovo Giovanni Nerbini, che così si è espresso: “Ringraziamo Claudio Cerretelli per il grande lavoro svolto in tutti questi anni con competenza e intelligenza e auguriamo buon lavoro alla nuova direttrice Veronica Bartoletti, che ringraziamo per aver accettato l’incarico”.

I Museo diocesani di Prato sono composti da quattro istituzioni: il Museo dell’Opera del Duomo, il Museo di San Domenico, il Museo della Badia di Vaiano e il Museo della pieve di San Pietro a Figline. In queste quattro realtà sono custodite le principali bellezze artistiche di Prato.