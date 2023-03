Disabilità: Assisi, la ministra Locatelli al Serafico. Di Maolo (presidente), “qui non solo assistenza, cura e riabilitazione”

(Foto: Istituto Serafico di Assisi)

“Siamo onorati di aver ricevuto la visita del ministro Locatelli”. Così la presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo, a margine dell’incontro con il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ieri ha fatto visita all’Istituto. “Quello che vorremmo averle trasmesso – ha proseguito – è il senso che qui diamo alla vita nella sua interezza, attraverso l’attenzione ai più fragili”. “La nostra infatti – ha spiegato – non è solo assistenza, cura e riabilitazione; al Serafico c’è tanto di più, perché per questi ragazzi è importante creare delle relazioni e ricevere amore e protezione costanti”. “Auspichiamo che questo incontro – ha aggiunto Di Maolo – faccia da volano a qualcosa di davvero concreto per le persone con disabilità, perché i problemi da risolvere sono ancora tanti: penso ai problemi legati all’accessibilità alle cure nel nostro Sistema sanitario nazionale; penso ai problemi che ogni giorno riscontriamo in riferimento ai Lea (i Livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni e i servizi che il Ssn è tenuto a fornire a tutti i cittadini); penso a tutti coloro che, con disabilità complessa o disturbi del comportamento, trovano poche risposte dal sistema socio-sanitario”.