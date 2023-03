Terzo Settore: Auser, il presidente Pantaleo designato come rappresentante del Consiglio nazionale presso il Cnel

Il presidente nazionale Auser Domenico Pantaleo, nella seduta odierna del Consiglio nazionale del Terzo Settore (Cnts), è stato designato come rappresentante del Consiglio stesso presso il Cnel, insieme ad altre cinque organizzazioni. La proposta è stata formulata dalla Commissione di Valutazione del Consiglio ai sensi dall’art.60 comma 1 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117.

Gli altri membri designati sono: Vincenzo Falabella della Fish, Emilio Minunzio dell’Asi, Bruno Molea di Fictus, Marco Tamagnini di Modavi e Rosario Maria Gianluca Valastro della Cri.

Il Consiglio nazionale del Terzo Settore è un organismo istituzionale, istituito dal Codice del Terzo Settore e collocato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la funzione di formulare proposte per il sostegno al terzo settore in coerenza con la riforma.