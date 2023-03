Terremoto in Turchia e Siria: Conferenza internazionale dei donatori, 7 miliardi di aiuti alle popolazioni colpite dal sisma

L’Ue e i donatori internazionali, riuniti nella Conferenza internazionale dei donatori a Bruxelles, si impegnano a stanziare 7 miliardi di euro a sostegno delle popolazioni della Turchia e della Siria in seguito ai recenti e devastanti terremoti. Lo annuncia in una nota la Commissione europea. “Oggi è un’ottima giornata per la solidarietà internazionale. Insieme ai nostri partner, abbiamo raccolto complessivamente 7 miliardi di euro per sostenere le popolazioni della Turchia e della Siria, a seguito dei devastanti terremoti. Oltre la metà di questo impegno proviene dal Team Europe. Abbiamo dimostrato al mondo che stiamo sostenendo chi ha bisogno. E siamo sempre al fianco dei nostri partner”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.