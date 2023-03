Diocesi: Foligno, in serata incontro su “La famiglia e il Vangelo della disabilità” con suor Donatello

È in programma per la serata di oggi, lunedì 20 marzo, a Foligno, l’incontro “La famiglia e il Vangelo della disabilità” promosso nell’ambito dei corsi di approfondimento della Scuola interdiocesana di formazione teologica.

L’appuntamento prenderà il via alle 19 presso il Centro pastorale diocesano “Fratelli tutti” con l’intervento di Francesca Frullani, membro della Commissione regionale per il settore della disabilità. Alle 21, poi, sarà la volta di suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Cei. L’incontro sarà l’occasione per la presentazione del progetto diocesano “Dopo di noi”, che – ricordano dalla diocesi – “è un modo di dire per indicare cosa faranno le persone con disabilità quando ad esempio i loro genitori non potranno più aiutarli o prendersi cura di loro”.