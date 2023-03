Comuni: Anci, domani alla Camera dei deputati convegno “Una democrazia matura” nel trentennale dell’elezione diretta dei sindaci

“Una democrazia matura”. Questo il titolo del convegno con il quale domani, 21 marzo, alle 15 presso la Sala della Regina di palazzo Montecitorio, verranno ricordati i trent’anni dal varo della legge sull’elezione diretta dei sindaci.

“Il 25 marzo 1993 – si legge in una nota dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani – venne definitivamente approvata alla Camera la legge 81, che introdusse per i Comuni il sistema maggioritario e l’elezione diretta dei sindaci da parte dei cittadini, segnando lo spartiacque tra la Prima e la Seconda Repubblica. In un momento come l’attuale, che di nuovo vede una crisi nel rapporto di fiducia fra i cittadini e la politica, l’Anci vuole ricordare come il sistema istituzionale e il confronto politico vennero rivitalizzati da un sistema che per la prima volta metteva nelle mani degli elettori la scelta diretta dei propri amministratori, garantendo insieme governabilità e alternanza dopo anni di instabilità dei governi locali”.

Dopo il saluto del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e la relazione introduttiva del presidente di Astrid, Franco Bassanini, interverranno il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e i presidenti e rappresentanti dei gruppi parlamentari della Camera: Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), Andrea Gnassi (Pd), Maurizio Lupi (Noi moderati), Riccardo Molinari (Lega Salvini), Matteo Richetti (Azione-Italia viva), Francesco Silvestri (Movimento 5 Stelle), Luana Zanella (Verdi e Sinistra).

Seguirà un confronto fra ex sindaci di grandi città, moderato da Bruno Vespa, al quale parteciperanno Enzo Bianco (Catania), Valentino Castellani (Torino), Letizia Moratti (Milano) e Francesco Rutelli (Roma).