Diocesi: Tortona, in serata mons. Marini presiede in cattedrale una messa per il mondo del lavoro

Sarà celebrata nella serata di oggi, lunedì 20 marzo, nella cattedrale di Tortona una messa per il mondo del lavoro. Per la prima volta in diocesi, infatti, il vescovo Guido Marini, alle ore 18.30 presiederà la celebrazione eucaristica nella solennità di San Giuseppe a cui sono invitati tutti i dirigenti, le maestranze e le rappresentanze delle aziende presenti nel territorio diocesano. La messa sarà trasmessa in diretta streaming sui siti web www.diocesitortona.it, www.radiopnr.it e www.ilpopolotortona.it. Inoltre si potrà seguire in diretta anche sulle pagine social dei Media diocesani.