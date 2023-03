Giornata mondiale foreste: Fidas giovani, in regalo oltre 30 alberi ai nuovi donatori di sangue da inizio anno

In occasione della Giornata mondiale delle foreste di domani, la Fidas-Federazione italiana associazioni donatori di sangue della categoria giovani rinnova il proprio impegno nel contrastare il cambiamento climatico, regalando oltre 30 alberi ai nuovi donatori di sangue, grazie all’iniziativa “Nuove radici”, avviata a gennaio grazie alla collaborazione tra il Coordinamento Fidas giovani e la piattaforma Treedom, una B Corp italiana che ha già piantato dal 2010 oltre 3 milioni di alberi in 17 Paesi nel mondo e finanzia piccoli progetti agro-forestali e per le comunità rurali a sud del mondo. Grazie a questa campagna ogni nuovo donatore di sangue tra i 18 e i 30 anni ha diritto a ricevere un albero in regalo che può essere tenuto sotto controllo in tempo reale grazie alla geolocalizzazione e alle fotografie pubblicate sulla pagina online treedom.net, oltre a conoscere tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul progetto agroforestale e le informazioni in relazione al quantitativo di CO2 assorbito. Per chi fosse interessato a partecipare è necessario contattare la federata Fidas più vicina e avanzare la richiesta o, in alternativa, contattare Fidas giovani tramite Instagram (@GiovaniFidas), email (giovani@fidas.it) o chiamando il numero di telefono 347 30 41 625.