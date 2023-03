Diocesi: Termoli, stasera incontro su “Patto educativo e luoghi di aggregazione”

Nell’ambito della settimana “Un abbraccio che dura nel tempo” promossa a Termoli per il 40° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II avvenuto il 19 marzo 1983, nella serata di oggi, lunedì 20 marzo, è in programma l’incontro “Patto educativo e luoghi di aggregazione” ospitato presso la parrocchia Santi Pietro e Paolo. Dalle 18.30 interverranno Daniele Pasquini, del Pontificio Consiglio per la Cultura, e Angelo De Marcellis del Csi. Domani, invece, alle 18.30 nel cinema Oddo di San Timoteo, di “Patto educativo e social media” parlerà Massimiliano Padula della Pontificia Università Lateranense.