Forum famiglie: Bordignon nuovo presidente. Di Pasquale (Age), “gli assicuriamo ampia disponibilità ad una proficua e positiva collaborazione”

“A seguito dei risultati delle elezioni svolte nell’assemblea del Forum delle associazioni familiari, vorrei esprimere ad Adriano Bordignon a nome mio e di tutta l’Associazione italiana genitori le più sincere congratulazioni per la nomina a presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari”. Così la presidente dell’Age, Claudia Di Pasquale, in una nota. “Nell’assicurare ampia disponibilità ad una proficua e positiva collaborazione, auguro un sereno e fruttuoso lavoro che soddisfi appieno le molteplici, quanto diversificate, esigenze delle famiglie”, prosegue Di Pasquale che si dice “certa che non mancheranno le occasioni per collaborare e confrontarsi”.