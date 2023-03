Diocesi: Ragusa, domani nel cimitero l’inaugurazione del monumento dedicato ai bambini non nati

(foto diocesi Ragusa)

Sarà inaugurato domani, martedì 21 marzo, alle 11 nel cimitero di Ragusa Ibla, il monumento dedicato ai bambini non nati, posto in una area denominata dal comune “Campo degli Angeli”. Alla cerimonia interverrà mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, assieme ai rappresentanti del comune ed i volontari del Cav-Centro di aiuto alla vita. “Ispirati da analoghe esperienze in altri comuni, abbiamo condiviso il progetto del ‘Giardino degli Angeli‘ dedicato a tutti I bambini non nati, angeli volati in cielo senza aver visto la luce”, sono le parole di Carlo Moltisanti, presidente del Cav di Ragusa, che sottolinea l’importanza della collaborazione con la consigliera Corrada Iacono e l’assessore Giovanni Iacono. “La finalità dell’iniziativa – ha aggiunto – è difendere la dignità di essere umani dei bambini non nati, riconoscere la vita dall’inizio del suo concepimento, un’esistenza sempre degna di rispetto e di lode.”