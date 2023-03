Papa Francesco: ricevuti in udienza i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino

(Foto Vatican Media/SIR)

E’ durata circa mezz’ora l’udienza concessa oggi dal Papa ai Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, i quali hanno poi incontrato il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da Mons. Mirosław Wachowski, Sottosegretario per i Rapporti con gli Stati. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono state sottolineate le eccellenti relazioni esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino”, informa la Sala Stampa della Santa Sede. “Ci si è quindi soffermati su alcune tematiche d’interesse per la società sammarinese”, si legge nel comunicato: “Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate questioni di carattere internazionale, con particolare attenzione agli sviluppi del conflitto in Ucraina, alle relazioni con l’Europa e alle migrazioni, ed è stata espressa la comune volontà di rafforzare la collaborazione nell’ambito della diplomazia multilaterale”. Il Papa ha donato ai Capitani Reggenti alcune formelle in ceramica, oltre ai consueti volumi dei documenti papali, al Messaggio perla pace di quest’anno, al Documento sulla Fratellanza umana e al libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. Doni dei Reggenti al Papa, invece, un completo di paramenti per l’altare realizzato dalle suore del convento di clausura di Santa Chiara, a San Marino, e un volto di Gesù stampato in argento e deposto su legno di ulivo, realizzato da artista contemporaneo.