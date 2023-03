Diocesi: Savona-Noli, Monica Siri nuova direttrice della Caritas diocesana. È la prima donna a ricoprire l’incarico

Per la prima volta sarà una donna a guidare la Caritas diocesana di Savona-Noli. Il vescovo Calogero Marino ha nominato infatti Monica Siri nuova direttrice dell’Ufficio pastorale al posto di Alessandro Barabino, giunto alla conclusione del suo mandato.

Nata a Savona il 15 gennaio 1968, Siri dal giugno 2007 è dipendente della Fondazione ComunitàServizi, per conto della quale ha sempre curato i bilanci e la parte contabile. Pur essendo un ente giuridicamente distinto dalla Caritas, la fondazione si muove in totale sinergia con essa dal punto di vista pastorale. Ciò le ha permesso di maturare in questi anni un’approfondita conoscenza di tutti gli aspetti della carità sul territorio. Impegnata nella parrocchia savonese San Giuseppe, nell’Oltreletimbro, è anche membro del Consiglio pastorale diocesano.