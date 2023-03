Terzo Settore: Fish, il presidente Falabella rappresentante del Consiglio nazionale presso il Cnel

Nel corso della riunione del Consiglio nazionale del Terzo Settore (Cnts) di oggi, presieduto dal viceministro alle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il presidente di Fish, Vincenzo Falabella, è stato nominato rappresentante del Consiglio nazionale del Terzo Settore presso il Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). In rappresentanza del mondo della disabilità e del Terzo Settore tutto, Fish sarà da supporto all’organo pubblico di consulenza di Camere e Governo sulle materie economiche e del lavoro. Il Cnel, che può contribuire alla elaborazione della legislazione economica, sociale e del lavoro, sarà un luogo nel quale confrontarsi e portare le istanze del nostro mondo.

Si tratta di un ulteriore riconoscimento per il lavoro che la Federazione sta facendo in tema di diritti delle persone con disabilità, inclusione lavorativa e sociale. “Sono onorato di rivestire questo importantissimo ruolo e ringrazio il Consiglio nazionale del Terzo Settore per la fiducia accordatami. Svolgerò il mio ruolo con passione e dedizione, con lo scopo di consolidare il ruolo da protagonista del Enti del Terzo Settore all’interno di un importante organismo quale è il Cnel chiamato a contribuire, tra le altre cose, all’elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge”. A dichiararlo il presidente di Fish Vincenzo Falabella.

Gli altri membri designati sono Emilio Minunzio in rappresentanza di Asi, Bruno Molea in rappresentanza di Fictus, Domenico Pantaleo in rappresentanza di Auser, Marco Tamagnini in rappresentanza del Modavi e Rosario Maria Gianluca Valastro in rappresentanza della Cri.